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إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

12:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

حادث انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

بعد ساعات قليلة من إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، صباح اليوم الأربعاء، أصيب 12 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدداً من الركاب والعمال.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 12 شخصًا، مصابون بسحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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