13 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. ننشر أسماء مصابي حادث محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، وذلك على محور 30 يونيو بالقرب من مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته وأسبابه.

كما دفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بـ 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وحصل مصراوي على أسماء المصابين في الحادث وهم: سمر عبده السيد (29 عامًا) – كدمة في الصدر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر ، محمود محمد إبراهيم (29 عامًا) – اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم ، السيد إبراهيم سالم (17 عامًا) – اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات بالجسم ،عريفة السيد محمد (15 عامًا) – كدمة في الصدر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر ،دنيا صلاح حسن (14 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيبت نيرة إبراهيم موسى (14 عامًا) – كدمة في الصدر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر ،أروى حماد فرج (11 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم ،محمود محمد عبد السلام (14 عامًا) – اشتباه كسر في الحوض والساعد الأيسر ، محمد اليماني عبد السلام (23 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،نورهان نبيل (15 عامًا) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب زياد وائل (10 سنوات) – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،أسماء محمد (15 عامًا) – اشتباه خلع في الكتف الأيمن وسحجات بالجسم ،علاء عثمان (12 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،علي أحمد (45 عامًا) – كدمة في الظهر، واشتباه خلع في الكتف الأيسر وسحجات بالجسم ،سيدة مجهولة الهوية (45 عامًا) – غيبوبة تامة، اشتباه نزيف داخلي في المخ.

وأكدت المصادر الطبية أن جميع المصابين يخضعون للعلاج اللازم والرعاية الطبية داخل مستشفى فايد، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في الحادث للكشف عن ملابساته وأسبابه.