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مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين (صور)

06:06 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين (5)
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
  • عرض 8 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية؛ اليوم الثلاثاء؛ الدكتورة مروة العرقوبي؛ رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، يرافقها الدكتورة إيمان محمد؛ المدير التنفيذي للمجلس؛ والدكتورة نادية الخولي؛ رئيس المجلس المصري لكتب الأطفال، في زيارة لمكتبتي الطفل والنشء التابعين لقطاع المكتبات.

ترأس استقبال الوفد الزائر دينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، وتناول أوجه التعاون المختلفة بين مكتبة الإسكندرية والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وكافة السبل الممكنة لتوفير بيئة صحية للطفل والنشء وزيادة الاهتمام بهما، من خلال التحفيز على القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية والمعلوماتية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

وعلى هامش الزيارة الرسمية نظما مكتبة الطفل التابعة لمكتبة الإسكندرية ورشة حكي قصصي من تقديم هيثم شكري، المتخصص في الأنشطة التفاعلية مع الأطفال وإشراكهم في تفاصيل القصص ليكونوا جزءًا فعليًّا من أحداثها.

كما نظمت مكتبة النشء محاضرة من تقديم الكاتبة الدكتورة منى لملوم؛ بعنوان "كيف تعالج القصص التحديات النفسية؟"، حيث سلطت الضوء على ازدياد التحديات لدى الشباب هذه الأيام من كثرة الضغوط والمنافسة، وأثناء المحاضرة كان هناك حكيًا قصصيًّا لتوصيل العبر والمعاني بطريقة سلسة.

فيما قدم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين؛ في ختام زيارته الرسمية مجموعة من الكتب الفائزة بجائزة الاتصالات في عام 2024 إهداءً إلى مكتبة الإسكندرية.

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كتب اليافعين الإمارات مكتبة الاسكندرية
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