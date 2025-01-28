بالصور- تحطم سيارة وتروسيكل إثر سقوط شرفة من الطابق الثالث عشر بالمنيا



المنيا- جمال محمد:

أسفر سقوط جدار شرفة وحدة سكنية بالطابق الثالث عشر، في حي شمال مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تهشم سيارة ملاكي وتروسيكل، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغاً من المواطنين بسقوط جدار شرفة منزل من أحد الأبراج السكنية بحي شلبي في شمال المدينة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين عدم وقوع ضحايا أو مصابين، بينما أسفر الحادث عن تهشم سيارة ملاكي وتروسيكل لنقل البضائع تصادف وقوفهما أسفل البرج.

وقال مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، إن سقوط الشرفة نتيجة لقيام صاحب الشقة بعمل تعديلات في الجدار وتغيير نظام الفتح والغلق، وجرى إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمعاينة البرج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.