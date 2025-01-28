بالصور- محافظ أسيوط يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات بمنطقة الأربعين

أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملات النظافة ورفع الإشغالات في منطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن الجهود الدورية للمحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع وتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري.

رافق المحافظ في جولته ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد رشاد، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، ومجدي ميلاد، مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال النظافة في منطقة الإيواء وشارع الخمسين وشارع عبد الحليم علي، حيث وجه المحافظ برفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة وعدم مغادرة المعدات إلا بعد إتمام أعمال النظافة.

استكمل المحافظ جولته في شوارع منطقة الأربعين، موجهاً برفع كافة الإشغالات والتشوينات والفروشات المتروكة بالشوارع وعلى الأرصفة، بالإضافة إلى إزالة البلدورات والحواجز التي تعيق الحركة المرورية وتشكل خطراً على المارة، كما شدد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في حملات النظافة ورفع الإشغالات بشكل دوري لضمان عدم عودتها.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أشادوا بجهود المحافظة في الحفاظ على نظافة الشوارع، وأكد لهم المحافظ أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على النظافة العامة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري للمحافظة، مشدداً على عزمه مواجهة تلك الظواهر السلبية بحزم وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين.