محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لقصر ثقافة أبوقرقاص -صور

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المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، التجهيزات النهائية لقصر ثقافة أبوقرقاص، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وأكد أن القصر سيسهم في رفع الوعي الثقافي، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، من خلال تقديم أنشطة وبرامج فنية وثقافية، ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وأشار المحافظ إلى أهمية مراعاة معايير الأمن والسلامة والالتزام بالاشتراطات الفنية وضمان جاهزية القصر لاستضافة الفعاليات المختلفة، مشددًا على دور قصور الثقافة كمنارات فكرية وإبداعية تدعم الحركة الثقافية بالمجتمع.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي عن الأعمال الانشائية للقصر بنسبة إنجاز تخطت الـ 95% ومقام على مساحة 800 متر مربع ويتكون من أربعة طوابق تشمل مسرحًا، مكتبات عامة وأخرى للطفل، قاعات متعددة الأنشطة، نادي الأدب، قاعة للفنون التشكيلية، ومرافق فنية وإدارية أخرى.

وأوضح المحافظ، أن الأنشطة الثقافية مستمرة حاليًا في موقع بديل لحين افتتاح القصر قريبًا، بحضور عدد من القيادات المحلية والثقافية.

جاء ذلك بحضور، رحاب توفيق مدير فرع ثقافة المنيا، احسان كامل مديرة قصر ثقافة أبوقرقاص، هشام الضوى رئيس مركز أبوقرقاص.