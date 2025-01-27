حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بمساكن الجلاء في المنصورة -صور

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الدقهلية - رامي محمود:

شن مسئولو حي غرب الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع حي غرب المنصورة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمساكن الجلاء فى المنصورة، ورفع جميع الإشغالات وذلك بعد جولة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أمس واكتشافه سوء النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وأكد محافظ الدقهلية، عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، بزيادة عدد الحاويات المعدنية بالمنطقة والمتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول، وضرورة التنبيه على سكان أبراج الجلاء بالالتزام بإلقاء المخلفات البلدية في أماكنها المخصصة لهذا الغرض، وأنه لابد من مشاركة المواطنين في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة بالالتزام بوضع القمامة في الحاويات المخصصة لجمعها.

وقامت الحملة بإشراف أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة، وبمعدات الحي بالبدء في رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وتجمعات المخلفات البلدية بالعمل ورفع التراكمات ورفع مستوى النظافة بمنطقة مساكن الجلاء ومحيطها، كما تزويد المنطقة بأربع حاويات معدنية جديدة لجمع القمامة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات للمواطنين وأنه يتابع بشكل شخصي مستوى أداء الجهاز التنفيذي، مشددا على أهمية استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق بجميع الأماكن في المدينة وغيرها.