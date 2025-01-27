إعلان

إصابة 5 أشخاص بينهم أب ونجليه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

11:43 ص الإثنين 27 يناير 2025

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص بينهم أب ونجليه، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام قرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، وتبين إصابة: محمد.أ.ع، يبلغ من العمر 41 عامًا، ونجليه يوسف.م.أ، يبلغ من العمر 10 عامًا، وأحمد.م.أ.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا، بالإضافة إلى أمنية.ف.أ، تبلغ من العمر 37 عامًا، وهمام.ح.أ، يبلغ من العمر 45 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

حادث انقلاب انقلاب سيارة ملاكي محافظة قنــا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة على طريق نادى قارون بالفيوم

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)