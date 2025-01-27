إصابة 5 أشخاص بينهم أب ونجليه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص بينهم أب ونجليه، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام قرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، وتبين إصابة: محمد.أ.ع، يبلغ من العمر 41 عامًا، ونجليه يوسف.م.أ، يبلغ من العمر 10 عامًا، وأحمد.م.أ.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا، بالإضافة إلى أمنية.ف.أ، تبلغ من العمر 37 عامًا، وهمام.ح.أ، يبلغ من العمر 45 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.