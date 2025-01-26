غيوم رغم حرارة الطقس.. تقلبات جوية مفاجئة في كفر الشيخ والمحافظة تعلن الطوارئ -صور

"الكرم" تبدأ مبكراً.. كل ما تريد معرفته عن أطول نوات الشتاء -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تقلبات جوية مفاجئة عبارة عن غيوم في سماء المحافظة مع وجود حرارة في حالة الطقس خلال الأوقات الحالية.

بدوره قرر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، نتيجة حالة التقلبات الجوية المفاجئة التي تتعرض لها المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بشأن ذلك، مع التحرك الفوري في حالة حدوث أي تداعيات بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.

ودعا المحافظ المواطنين، إلى التواصل الفوري للإبلاغ عن أي تداعيات خاصة بتلك التقلبات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.