خلاف مالي ينتهي بمأساة.. مقتل شاب في وضح النهار على يد صديقه بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في واقعة هزت مدينة منيا القمح، لقي شاب مصرعه طعناً بسلاح أبيض على يد آخر، في جريمة بشعة وقعت في وضح النهار وسط الشارع الرئيسي.

وتبين من التحقيقات الأولية أن خلافات مالية قديمة بين الضحية والجاني كانت وراء هذه الجريمة، حيث فاجأ الجاني الضحية بسلاحه وسط زحام المارة، وسدد له طعنة قاتلة لاذ بعدها بالفرار، قبل أن يتم القبض عليه بفضل جهود الأجهزة الأمنية."

وفقًا لما أفاد به شهود العيان لموقع مصراوي، شهد ميدان المنسي بالقرب من شارع مكي في مدينة منيا القمح مساء يوم الجمعة، واقعة مروعة حيث فوجئ الجميع بمقتل شاب في الشارع على يد آخر، الذي طعنه بسلاح أبيض.

وأشار الشهود إلى أن ميدان المنسي شهد ازدحامًا شديدًا وتوقفًا لحركة المرور، وفي تلك اللحظات، توقف شخصان على دراجة نارية فجأة وسط الزحام، استل أحدهما سلاحًا أبيض ووجه طعنة مباشرة للمجني عليه، الذي كان يعمل سائقًا لميكروباص، بينما كان يقف بجوار مركبته، أصابته الطعنة بشكل قاتل، ثم هرب الجاني مع رفيقه على الموتوسيكل.

وقال أحد أهالي منيا القمح إن سبب الخلاف بين الجاني والمجني عليه يعود إلى مشاكل مالية، موضحا أن الشابين من قرية كفر شلشلمون وكانا على علاقة عمل لفترة طويلة، لكن نشبت بينهما خلافات مالية لم يتمكنا من حلها.

وأشار إلى أن المجني عليه كان مدينًا للجاني بمبلغ 100 ألف جنيه، ورغم محاولات الجاني المستمرة لاسترداد أمواله، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما دفعه لملاحقته طوال الوقت.

وأكد المصدر أن الجاني كان يخطط للانتقام من المجني عليه بعيدًا عن بلدته، حيث علم من مصدر مقرب له بوجوده في حفل زفاف بمدينة منيا القمح، حيث كان يقوم بتوصيل العروسين بسيارته الأجرة. وعلى الفور، استقل دراجته النارية مسرعًا لملاحقته، وعندما وصل إلى ميدان المنسي، عثر عليه واقفًا بجوار الميكروباص، فوجه له طعنة نافذة بسلاح أبيض.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا من مركز شرطة الزقازيق يفيد بمقتل "معتز.ال"، على يد "محمد.خ" طعنا بسلاح أبيض، فيما تمكن رجال الأمن من ضبط الجاني واقتياده لمركز شرطة منيا القمح.

وكثفت قوات مركز شرطة منيا القمح التواجد الأمني في قرية كفر شلشلمون بهدف منع وقوع أي مصادمات أو مشاجرات بين أهالي الجاني والمجني عليه، وذلك للحيلولة دون حدوث أي مشكلات أو اعتداءات قد تتسبب في تصعيد الوضع.