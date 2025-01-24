ذبحها وهرب.. شاب يقتل زوجته في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، جريمة مأساوية، حيث أقدم زوج على قتل زوجته ذبحًا، بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة دراو يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن العثور على جثة سيدة مذبوحة، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث القريب من مركز الشرطة بوسط مدينة دراو.

كشفت التحريات الأولية أن الضحية تُدعى "ر. أ. م"، وتبلغ من العمر 37 عامًا، وأن الجاني هو زوجها، وتمكنت قوة من مباحث مركز دراو من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.