العثور على جثة مدفونة بأرض زراعية في الشرقية.. والأهالي: كان بيفك أعمال

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر الأهالي في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية على جثة مدفونة في أرض زراعية بقرية أزولين، والذي كثف الأهالي البحث عنه في وقت سابق، خاصة بعد تغيبه عدة أيام قبل العثور على جثمانه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما اكتشف أقارب المواطن الشاب "عادل. ح" تغيبه واختفائه المفاجئ، وكثفوا البحث عنه متداولين خبر تغيبه بمنشورات عديدة عبر صفحات "فيسبوك" دون جدوى.

ظل أهالي قرية الظواهرية بمركز الحسينية يبحثون عن ابن قريتهم المتغيب منذ السبت الماضي، وفي ذروة انشغال الأهالي وذويه بالبحث عنه، عثر أحدهم على جثمانه مدفونًا بأحد الأراضي الزراعية في نطاق قرية أزولين بذات المركز.

ردد البعض من أهالي قريته أنه يمارس أعمال فك السحر ويعالج الحسد وأعمال من هذا القبيل.

ومن جهتها تكثف الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية الجهود لكشف غموض الواقعة.