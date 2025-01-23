قنصل الصين بالإسكندرية: نتوقع زيارة 300 ألف سائح صيني لمصر.. و32 رحلة طيران أسبوعيًّا بين البلدين (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية "يانغ يي"؛ عمق العلاقات بين مصر والصين؛ مشيرا إلى تطور التعاون بين البلدين بشكل غير مسبوق في مختلف المجالات.

وقال في كلمته خلال احتفال قنصلية الصين بالإسكندرية؛ اليوم الخميس؛ بعيد الربيع الصيني لعام 2025؛ إن التبادل الثقافي والإنساني ازداد بشكل كبير خلال العام الماضي؛ حيث بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 32 رحلة أسبوعيًّا.

وأضاف "يانغ يي" أن عدد السيّاح الصينيين في مصر ارتفع خلال هذا العام ومن المتوقع أن يبلغ 300 ألف زائر في 2025؛ كما أحدث معرض الآثار المصرية الذي أقيم في شانغهاي تيارًا قويًّا للثقافة المصرية في الصين.

وأشار إلى أن مصر شهدت تزايد دارسي اللغة الصينية؛ كما تزايد أيضًا عدد الطلاب الصينيين الذين يأتون إلى مصر وإلى الإسكندرية للدراسة.

وأوضح أن اللغة الصينية دخلت النظامَ التعليمي المصري، حيث تم إنشاء قسم اللغة الصينية أو بدء تعليم اللغة الصينية في 30 جامعة مصرية على وجه التقريب، منها جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس؛ وأكثر من 20 مدرسة ثانوية، بما فيها مدرسة المتحدة 2 الرسمية للغات ومدرسة هدى شعراوي، والتي تقدم موادًّا اختياريةً للغة الصينية.

فيما أكد أن 2024 كان عامًا مثمرًا في التعاون والتبادلات بين الصين ومصر، حيث اجتمع الرئيس شي جينبينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين خلال العام، وأعلنا أن عام 2024 هو "عام الشراكة الصينية-المصرية"؛ وأكملت هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة عامها العاشر الناجح، مما عزز الصداقة التقليدية والتعاون المثمر بين البلدين.

وتحدث قنصل الصين عن الإسكندرية، بصفتها العاصمة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن المدينة الساحلية ظلت في طليعة التعاون الودي مع الصين؛ وقد أولى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات مع الصين، حيث استقبل العديد من الوفود الصينية التي زارت المحافظة.

ولفت إلى أن العلاقات بين الإسكندرية ومقاطعات الصين ومدنها الصديقة مثل شانغهاي، وقوانغدونغ، وشاندونغ، وسيتشوان، وتشينغداو، تتميز بالنشاط والحيوية؛ كما ارتقى التعاون إلى مستوى جديد بعد إقامة علاقات ودية بين ميناء الإسكندرية وميناءي تشينغداو وقوانغتشو؛ كما اختارت العديد من الشركات من تلك المقاطعات والمدن الصينية، الإسكندرية وجهة للاستثمار في مصر.

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