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قطع مياه الشرب عن مدينة في أسيوط 12 ساعة

01:27 م الخميس 23 يناير 2025

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة صدفا في محافظة أسيوط، عن قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن المدينة غدًا الجمعة، وذلك لإجراء أعمال تطهير وصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية.

وأوضحت رئاسة المركز عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع جنوب منطقة صدفا، أفادت بأنه سيتم قطع المياه من الساعة 8 مساء غد الجمعة حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين بتخزين كميات كافية من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دعت المخابز إلى تخزين المياه لضمان عدم تأثرها بالانقطاع.

أسيوط قطع مياه الشرب الصرف الصحي
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