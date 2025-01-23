إنارة وأسطح وشبكات بالطاقة الشمسية.. "جرين شرم" نموذج السياحة المستدامة في جنوب سيناء– صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل الجهات التنفيذية بجنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، في تنفيذ المبادرات الرئيسية التي تساهم في استمرار التحول الأخضر بمدينة شرم الشيخ، واستدامتها كمدينة خضراء بيئية خالية من التلوث، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة،

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن جنوب سيناء ووزارة البيئة مستمرين في تنفيذ مشروعات "جرين شرم" التي انطلقت منذ فترة التحضير لمؤتمر المناخ cop27، لتعظيم العائدات من المقومات الطبيعية التي تتميز بها المدينة، وجعلها على رأس قائمة المدن المستدامة في قطاع السياحية البيئية، بمشاركة القطاع الخاص كأحد أهم الشركاء الداعمين للعمل البيئي.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حريص على الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير بالمدينة، والإضافة إليها من خلال استمرارية مشروع " جرين شرم" ضمن المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة، لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال تركيب 891 أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بطريق شرم الشيخ / دهب، و53 سطح خارج الشبكة الشمسية بقرية الغرقانة، و10 كيلو واط على الشبكة نظام الطاقة الشمسية بمنطقة نبق وقرية خريزة، و70 كيلو واط نظام الطاقة الشمسية على الشبكة بالطريق الدائري الأوسط.

وأوضح أن مشروع "جرين شرم" يعد أحد سبل تحقيق الدعم والاستدامة لمدينة شرم الشيخ، والتسويق لها عالميًا في ظل المشروعات الخضراء التي جرى تنفيذها لدعم السياحة البيئية وزيادة العائد منها، وذلك من خلال الاعتماد على استخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون، كالطاقة الشمسية، والإدارة الفعالة للمخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها مع إدخال تكنولوجيات جديدة ومتجددة، ووضع خطة نموذجية للمخلفات، مع الحد من مفقودات المياه من خلال تحسين كفاءة محطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي.







