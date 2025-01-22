بالصور- تقديم 1014 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية في المنيا

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عن توقيع الكشف الطبي على 1014 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواي بمركز ملوى، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نُفذت على مدار يومي 20 و21 يناير ، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 212 حالة جراحة، 282 حالة أطفال، 147باطنة، 52 نساء، 121جلدية، 27 تنظيم أسرة، 121 حالة قلب، 149تحليلاً متنوعاً، و5 حالات أشعة عادية، 110 كشوف مبكرة للضغط والسكر، وتحويل 7حالات للمستشفى لاستكمال العلاج .

كما تم عقد 9 ندوات للتثقيف الصحي لعدد 134 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعى الصحى بين المواطنين.