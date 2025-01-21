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تعليم كفر الشيخ: امتحان إنجليزي الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

03:41 م الثلاثاء 21 يناير 2025

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انتهاء امتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية في أجواء مناسبة دون حدوث أي مشاكل تتعلق بالعملية التعليمية بمتابعة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن امتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، ووفق ذلك لم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من الامتحان سواء من الطلاب أو أولياء امورهم، وكذا عدم رصد اللجان مخالفات تتعلق بالامتحانات.

وقال إن 66 ألف و200 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحان بالفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية، والفترة الثانية في مادة التربية الفنية وسط التزام تام بالتعليمات بمنع دخول المحمول للجان بناء على التعليمات المشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول عدا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

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