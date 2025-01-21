جولات ميدانية واجتماعات مكثفة لمدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتحسين الخدمات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية اجتماعًا موسعًا بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة في أبو خليفة، عقب جولات ميدانية شملت كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمنطقة.

شهد الاجتماع، الذي ضم مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، استعراض نتائج الجولات الميدانية ومناقشة التحديات التي تواجه المنشآت الصحية. كما تم طرح خطط لتحسين مستوى الخدمات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

وأكد مدير الفرع أهمية هذه الجولات في تعزيز جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الهيئة. وأشار إلى التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة من خلال تطوير الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لضمان سلامة المرضى.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التواصل بين الأقسام المختلفة لتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة. وأعرب مدير الفرع عن تفاؤله بمستقبل الرعاية الصحية في المنطقة، مؤكدًا التزام الهيئة بتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأوضح أن الفرع بصدد تنفيذ خطة شاملة لتحسين الأداء بجميع قطاعات المحافظة، انطلقت فعالياتها من مدينة القصاصين مرورًا بمركز فايد وصولًا إلى منطقة أبو خليفة، في إطار تغطية كافة قطاعات المحافظة وتطوير أدائها بشكل مستدام.

وحث مدير الفرع جميع العاملين على العمل بجدية لتعزيز الثقة بين الهيئة والمواطنين، مؤكدًا أن كل جهد يُبذل في سبيل صحة المواطن هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع.