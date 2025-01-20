ضبط متهمين بسطو مسلح على معرض سيارات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط متهمين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بدائرة مركز شرطة طوخ. جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام مجهولين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين جميعًا بدائرة المركز. خططوا فيما بينهم للسطو المسلح على معرض سيارات بقرية سنهرة لسرقة إيصالات أمانة وأوراق ومبالغ مالية من داخل المعرض.

دلت التحريات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية (بندقية خرطوش، وطبنجة صوت، وسلاح أبيض "شومة").

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبارشادهم تم ضبط المسروقات. جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.