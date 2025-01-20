محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والمطبعة السرية -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، كما تفقد أعمال غرفة العمليات المركزية بالمديرية؛ للاطمئنان على سير العمل بجميع لجان وغرف عمليات الإدارات التعليمية.

وتفقد المحافظ أعمال الامتحانات في لجان مدارس الحديثة بنات، والدكتور النبوي المهندس بنين، وطارق بن زياد، واطمأن على الإجراءات التي تتخذها المديرية؛ لتأمين أعمال الامتحانات والحفاظ على سرية الأسئلة.

واختتم المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير أعمال اللجنة المركزية بالمديرية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد غرف العمليات الرئيسية والفرعية في الإدارات التعليمية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات أمام القائمين على أعمال الامتحانات بجميع لجان المحافظة، ومواجهة أي طارئ قد يعترض سير أعمال الامتحانات بجميع لجان امتحانات المحافظة.

كما تابع المحافظ أعمال المطبعة السرية بالمديرية؛ للاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة والسرية التامة لعملية طباعة أوراق أسئلة الامتحانات وفق المعايير التي حددتها الوزارة.