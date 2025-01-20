محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024-2025. شملت الجولة لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بحي أول، ومعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث.

رافق المحافظ في جولته كل من أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور علي حطب، مدير المكتب الفني للمحافظة، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

شهدت لجان الامتحانات اليوم مشاركة 31,046 طالبًا وطالبة من الشهادة الإعدادية العامة الذين أدوا امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة في 165 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة. بينما خاض 2,313 طالبًا وطالبة من الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحان مادة الثقافة الإسلامية داخل 22 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة.

خلال الجولة، تواصل المحافظ مع الطلاب للاطمئنان على سهولة الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مريحة داخل اللجان تضمن أداء الامتحانات بسلاسة. وأشاد بالانضباط وحالة الهدوء داخل اللجان، موجهًا بتوفير كل السبل اللازمة لدعم الطلاب وتحقيق الأجواء المثالية لاستكمال الامتحانات.

كما أكد على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، لضمان بيئة نظيفة وآمنة. وأعلن استمرار المتابعة الدورية لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، التي تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى انتهاء الامتحانات في 23 يناير الجاري.

من جانبه، صرّح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن جميع الاستعدادات للامتحانات قد تم استكمالها قبل انطلاقها يوم السبت الماضي، مع تجهيز اللجان بشكل كامل لضمان انتظام سير العملية الامتحانية. وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل بالتنسيق مع الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة الوضع أولًا بأول.

في السياق ذاته، أكد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام الامتحانات بالأزهر، مع توفير كل التسهيلات المطلوبة لضمان راحة الطلاب وسير العملية الامتحانية بنجاح.

اختتم المحافظ جولته بالتأكيد على التزام الجميع بتطبيق أعلى معايير الانضباط والشفافية خلال الامتحانات، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح في تحقيق أحلامهم الدراسية.