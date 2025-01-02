محافظ أسيوط: تطوير 5 مستشفيات و98 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف بتكلفة 4.5 مليار جنيه

أسيوط ـ محمود عجمي:



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار مسيرة البناء والتنمية خلال عام 2024، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها المحافظة في القطاع الصحي، بفضل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.



وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، يتضمن المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها خلال عام 2024. تشمل هذه المشروعات تطوير ورفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية (منفلوط، ديروط، ساحل سليم، القوصية، أبنوب) لتصبح مستشفيات نموذجية.



وأشار إلى أن مستشفى منفلوط النموذجي الجديد قاربت على الافتتاح خلال أيام، بتكلفة 509 مليون جنيه، حيث تم إنشاؤها على مساحة 14,780 مترًا مربعًا، بطاقة 151 سريرًا، منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة، و5 غرف عمليات، و2 وحدة مناظير، و91 سرير إقامة، كما يضم المستشفى سكنًا للأطباء.

وأضاف أن أعمال التطوير الشامل بمستشفى ديروط المركزي بتكلفة 724 مليون جنيه، قاربت على الانتهاء، لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المراكز الشمالية للمحافظة. تم إنشاء مبنى حديث للمستشفى على مساحة 16,532 مترًا مربعًا، ويتكون من أرضي و6 طوابق، بطاقة 172 سريرًا.



كما أشار إلى رفع الاعتمادات المالية لمستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، لتسريع إنجازها، حيث يجري إنشاؤها على مساحة 6,666 مترًا مربعًا، بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم 105 سريرًا، وتشمل كافة الأقسام والتخصصات.



وأكد المحافظ على بدء أعمال إحلال وتجديد مستشفى القوصية المركزي، ليصبح مستشفى نموذجي بطاقة 300 سرير، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، ويضم أقسام العيادات الخارجية، ورعاية المرضى، والعمليات، والنساء والتوليد، والغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والحروق، والعلاج الطبيعي، والأشعة، وقسم المعامل، وبنك الدم، ومركز تجميع البلازما، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات، ومخازن الأدوية، وقسم التعقيم المركزي، وسكن طاقم الأطباء، وثلاجة حفظ الموتى.



كما يجري إنشاء مستشفى أبنوب المركزي الجديد، بتكلفة 1 مليار جنيه، على مساحة 12,384 مترًا مربعًا، بطاقة 179 سريرًا، منها 90 سرير إقامة، و32 رعاية مركزة، و11 رعاية مركزة أطفال، و31 حضانة، و10 إقامة حروق، و5 رعاية مركزة حروق، بالإضافة إلى 16 عيادة خارجية، وقسم عمليات نساء وتوليد، وقسم غسيل كلوي بواقع 25 ماكينة، وقسم مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي، وعلاج طبيعي، وأشعة، ومعامل، وبنك دم، ومركز تجميع بلازما.

أشار محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبو النصر، إلى افتتاح المركز الصحي الحضري النموذجي بمنطقة الحمراء، بتكلفة تصل إلى 40.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير جزئي بمستشفى حميات ديروط بتكلفة 35.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات ديروط والشامية بساحل سليم بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون جنيه.



كما أوضح المحافظ أن العمل جارٍ على تطوير الوحدات الصحية في القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث يتم إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و471 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.



وأضاف أبو النصر أنه تم توزيع تجهيزات وأجهزة طبية لتدعيم واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية والأثاث، بمشاركة مجتمعية تصل إلى 45 مليون جنيه.