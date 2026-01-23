إعلان

أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:42 م 23/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (1)
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (4)
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (2)
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (6)
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (8)
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (7)
  • عرض 8 صورة
    أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، ثلاثة مساجد جديدة عقب الانتهاء من إنشائها، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، وترسيخ شعار مديرية أوقاف القليوبية "خدمة بيوت الله شرف".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الافتتاح الأول كان لمسجد الفتاح بحي الكرامة بمدينة العبور، وهو مسجد أهلي أُنشئ بالجهود الذاتية، ومقام على مساحة 850 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه.

وافتتح الشيخ عبد الرحمن رضوان المسجد، وألقى خطبة الجمعة بعنوان «المِهَن في الإسلام… طريق العمران والإيمان»، مؤكدًا خلالها أن العمل الشريف عبادة، وأن إتقان المهنة يعد سبيلًا أساسيًا لبناء الإنسان والأوطان، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.

وأضافت المديرية أن الافتتاحات شملت أيضًا مسجد الصفا والمروة بقرية الكسابية التابعة لإدارة أوقاف شبين القناطر، والمقام على مساحة تقارب 195 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية قدرها مليونا جنيه، إلى جانب افتتاح مسجد عثمان بن عفان بقرية كفر الشيخ إبراهيم، والمقام على مساحة 225 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية بلغت مليونين ونصف المليون جنيه.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار حرص الدولة ووزارة الأوقاف على إعمار بيوت الله ونشر رسالة الإسلام الوسطية، وخدمة أهالي المحافظة، مع الاهتمام بالمساجد عنايةً كاملة مبنًى ومعنًى، بما يسهم في أداء دورها الدعوي والتربوي على الوجه الأمثل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أوقاف القليوبية وزارة الأوقاف مدينة العبور حي الكرامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
رياضة محلية

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم
أخبار المحافظات

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير
زووم

"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير
"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"الفرحة ما كملتش".. 7 مصابين في انقلاب سيارة خلال زفة عروس بالإسماعيلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح