بالصور.. ختام دوري الأنشطة المدرسية لتلاميذ المدارس بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:19 م 23/01/2026
أسوان - إيهاب عمران:

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الطلابي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، فعاليات دوري الأنشطة المدرسية لتلاميذ المدارس بالمحافظة.

وشهد اللقاء الختامي إقامة منافسات في كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، واللياقة البدنية للبنين والبنات، وسط مشاركة واسعة من تلاميذ المدارس.

كما تم تكريم المدارس والفرق الفائزة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، إلى جانب قيادات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

ويأتي تنظيم الدوري في إطار دعم الرياضة المدرسية، وتنمية اللياقة البدنية والمهارات الحركية لدى التلاميذ، وترسيخ ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

