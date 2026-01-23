عز العرب: خفض أسعار الفائدة يعزز وتيرة نمو الاقتصاد

كتبت – منال المصري:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، إن خفض أسعار الفائدة يعد عاملًا محفزًا لزيادة وتيرة نمو الاقتصاد، موضحًا أن فروق أسعار الفائدة يتحملها المستهلك في نهاية المطاف.

وأوضح عز العرب، خلال مداخلة مع قناة "الشرق" على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن خفض سعر الفائدة يمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر، ويسهم في دعم قدرتها على التوسع وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يكون مرحلة مؤقتة تختلف حدتها من اقتصاد إلى آخر، قبل أن تعود إلى الاستقرار.

كان عز العرب توقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بين 6% و7% بنهاية العام الحالي لتتراجع إلى 13% و14% على الإيداع والإقراض.

خلال العام الماضي تحول البنك المركزي المصري من اتباع سياسة نقدية انكماشية إلى مرنة بعد أن خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 7.25% على 5 مرات إلى 20% للإيداع و21% للإقراض بدعم تباطؤ معدلات التضخم وتراجع مخاطر الضغوط التضخمية.