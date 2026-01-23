بالصور.. افتتاح 4 مساجد بعد الإحلال والتطوير بمحافظة قنا

أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة بعد الانتهاء من إنشائها (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد بقرى مراكز المحافظة، بعد الإحلال والتجديد.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، لتطوير بيوت الله لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل، ونشر الفكر الوسطي.

وأوضح محافظ قنا أنه تم افتتاح مسجد النور المحمدي بقرية الترامسة – مركز قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، فيما افتتح الشيخ محمد ذكي يونس مسجد عمر بن الخطاب بقرية الكرنك – مركز أبو تشت، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، بعد أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف عبدالحليم أنه تم أيضًا افتتاح:

- مسجد عمر بن الخطاب "أولاد عمرو" بقرية الكرنك – مركز أبو تشت، بعد الإحلال والتجديد،

- مسجد محمد أبو زيد بقرية النواهض – مركز أبو تشت، بعد صيانته وتطويره،

- بالإضافة إلى إنشاء وبناء مسجد الرحمن بنجع البلبلات بقرية كلاحين – مركز أبنود.

وأكد محافظ قنا أن خطة افتتاح المساجد تعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير دور العبادة، والإسهام في تعميق المفاهيم الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، ضمن الخطة المستمرة لوزارة الأوقاف بتطوير وإعمار بيوت الله، بما يحقق رسالة المسجد في العبادة والتوعية والفكر الوسطي.

وخلال افتتاح مسجد النور المحمدي، أشار الدكتور حازم عمر إلى اهتمام الدولة بتطوير المساجد باعتبارها منارات للعلم والوعي ومراكز لنشر القيم الدينية الصحيحة.

وشهد الافتتاح حضور: النائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والشيخ قرشي سلامة مفتش عام الوزارة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والشيخ خلف سيد خليفة مدير إدارة أوقاف قنا، والشيخ سعيد محمد رسلان مفتش المساجد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف.

عقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة واستمعوا إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بمديرية أوقاف قنا، تحت عنوان: "قيمة المهن في الإسلام.. طريق العمران والإيمان"، مؤكدًا أن العمل والحرف ركيزة أساسية في بناء الأوطان، وأن الإسلام يجمع بين إتقان العمل وخشوع العبادة بما يحقق الاستقرار والتقدم.

وجاء افتتاح المسجد عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة، التي نفذت بالجهود الذاتية، على مساحة إجمالية 300 متر مربع، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتطوير المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يليق بحرمة بيوت الله ويسهم في تهيئة أجواء روحانية مناسبة للمصلين لأداء شعائرهم الدينية.

وقال الشيخ محمد زكي يونس إن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد عمر بن الخطاب في أولاد عمر بقرية الكرنك تمت بشكل كامل بالجهود الذاتية لأهالي القرية ومحبي الخير، وشملت جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، بما يحقق الحفاظ على الطابع الديني للمسجد وتوفير بيئة مناسبة للمصلين.

ولفت يونس إلى أن المسجد يعد أحد أقدم مساجد قرية الكرنك، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 300 عام، ويمثل قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى أهالي القرية، ليتم افتتاحه بعد التجديد بحضور الشيخ أحمد عبد الحافظ أمين رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبد الباسط محمد فرج مدير إدارة أوقاف الكرنك، وبحضور العديد من القيادات والأهالي.