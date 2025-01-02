محافظ أسيوط يطلق مبادرة "ميزة" لتشجيع تنظيم الأسرة -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة خطة تنفيذ حملة لتحسين المؤشرات الصحية بمركز ديروط، التي تبدأ من يناير الجاري وحتى أواخر مارس المقبل، موجهًا بإقامة ندوات تثقيفية لحث الناس على تنظيم الأسرة.

كما أعلن محافظ أسيوط، عن مبادرة جديدة لتشجيع الأسر على تنظيم الأسرة، من خلال طباعة كارنيه "ميزة" للأسر التي ترعى طفلين فقط، يمنحهم مزايا مثل الأولوية في التنسيق ودخول الحضانات، وتخفيض أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والاشتراك المجاني في الرحلات المدرسية، ودخول مكتبة مصر العامة، والمساعدات المادية والعينية.

بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو هندي، مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة للحاضرين بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن العام الجديد سيشهد ثمار المشروعات الاقتصادية التي بدأت المحافظة في تنفيذها، مثل مشروع استخدام مخلفات قشر الموز في صناعة الأقمشة، الذي يتميز بنسبة مكون 60% قطن و40% قشر موز، وجاري مراجعة الإنتاج في مصانع الغزل لاعتماده رسميًا كأول مدينة في الشرق الأوسط في هذا المجال.

دشن المحافظ أيضًا مبادرة للطلاب والأهالي الراغبين في القيام بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع، مثل تنظيم حركة المارة في الشوارع، وإرشاد الناس لأماكن مقالب القمامة، وأعمال النظافة جنبًا إلى جنب مع الجهات التنفيذية.

طالب المحافظ بالتوسع في المدارس التكنولوجية والتطبيقية على مستوى المحافظة، لتخريج جيل قادر على التعامل مع الوسائل التكنولوجية، وإيجاد فرص عمل مناسبة. كما أكد على أهمية الاهتمام بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، وخلق فرص تدريب للطلاب، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وتحفيزهم.

كلف أبو النصر رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لعدم حرق المخلفات الزراعية، حفاظًا على البيئة، وجمع الجريد والبوص لاستخدامه في صناعة المنتجات اليدوية أو بيعه لتعظيم موارد الوحدات المحلية.

شدد المحافظ على مسئولي الأجهزة التنفيذية بعدم ترك أي أرض فضاء لتجنب التعديات، واستغلال كل شبر من الأراضي التابعة لجهات الولاية، حفاظًا على المال العام. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية دير ريفا لإقامة مكتب بريد للقرية.

أعلن المحافظ عن قرب وصول أثواب القماش لمجمع الصناعات الحرفية بالشامية، والتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لتصنيعها بمعرفة طالبات مدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية، وإقامة معرض لبيع تلك المنتجات وتحفيز الطالبات.

خلال الجلسة، تواصل المحافظ تليفونيًا مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لحل مشكلة الصرف الصحي لدار رعاية الأيتام بمدينة الفتح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوحدة المحلية.

في نهاية الجلسة، وافق المجلس على قبول بعض التبرعات المقدمة من الشركات لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية، ومشروع تطوير الريف المصري، وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، وصندوق النظافة.

كما تبرع أحد المواطنين بفيلا في مركز ومدينة أبوتيج، وتم التواصل مع مديرية الصحة لاستغلالها في نقل مكتب الصحة، وقدم المحافظ الشكر للمتبرعين.