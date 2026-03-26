المركزي: معدلات سيولة عالية وآمنة في البنوك وانخفاض تعثر المقترضين

كتب : منال المصري

01:04 م 26/03/2026 تعديل في 01:27 م

البنك المركزي

أكد البنك المركزي المصري تحسن كفاية رأس المال للبنوك المصرية ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من 2025 بزيادة 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

نسبة القروض للودائع

وأوضح المركزي في بيان اليوم حول مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%

معدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية

وأشار المركزي إلى أن البنوك حققت معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

وأضاف المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39%.

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
كارثة بيئية في البحر المتوسط .. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على ناقلة غاز
قفزة في أسعار النفط.. سعر خام برنت يتخطى 5% في العقود الآجلة
بالأرقام.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027
يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
