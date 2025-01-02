بالصور.. محافظ أسيوط يكرم 35 فتاة من ذوات الهمم

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي نظمته جمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع، بقاعة التدريب بمقر الجمعية بمركز ومدينة الفتح.

وشهدت الفعاليات تكريم 35 فتاة من ذوات الهمم ممن تم تأهيلهن، وسط أجواء من الفرح والسعادة، وذلك في إطار دعم الدولة واهتمامها بهذه الفئة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة المناخ الملائم لهم ودمجهم في المجتمع.

حضر الاحتفال محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعلي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمود ياسين الدن، رئيس مركز ومدينة الفتح، والشيماء محمد عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعبير عبد الغني، مدير وحدة الإعاقة بالمحافظة، وشادية إبراهيم، مدير عام مركز الفتيات، وعبد الباسط نسيم، مدير الجمعية، وجمال جامح، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها فقرات الحفل التي قدمتها فتيات المركز، بما في ذلك فقرة غنائية بإعداد متخصصين من هيئة قصور ثقافة أسيوط.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ معرض الأسر المنتجة، الذي ضم مجموعة من الملابس والمفروشات وأعمال التريكو والتطريز وقسم الخياطة، موجهًا بعمل الصيانة الدورية للماكينات لتجنب الأعطال. كما تفقد قسم المطبخ الذي يتم فيه إعداد وتجهيز الوجبات للفتيات المقيمات بالمركز، مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة وأعمال النظافة العامة بالمركز.

وأكد محافظ أسيوط خلال كلمته على تقديم كافة سبل الدعم لذوي الإعاقة من الجنسين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات، مشيراً إلى الاهتمام غير المسبوق من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال، مشيداً بفرحة الفتيات بحصولهن على شهادات التأهيل. كما أكد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم المزيد من الدعم والخدمات لذوي الإعاقة، وتمكينهم في مختلف المجالات.

وفي ختام الاحتفال، سلم المحافظ الهدايا التذكارية لتكريم 35 فتاة من ذوي الهمم بمركز تأهيل الفتيات، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين المحافظ ومسؤولي الجمعية، في خطوة رمزية تؤكد على التعاون المستمر لدعم هذه الفئة وتمكينها في المجتمع.