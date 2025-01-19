7 مصابين سوريين في حادث تصادم بمدينة نويبع



جنوب سيناء - رضا السيد

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على طريق نويبع/طابا، بالقرب من كمين البدن في مدينة نويبع.

تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء بلاغًا بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي.

تبين أن المصابين هم:

بلال محمد كامل، 17 عامًا، سوري الجنسية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

محمد كامل محمد، 51 عامًا، سوري الجنسية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

هيثم عدنان الدلاتي، 56 عامًا، سوري بريطاني الجنسية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

حنين محمد أبو خالد، 20 عامًا، سورية الجنسية، مصابة بسحجات في الوجه والساقين.

عبد الرزاق ماجد غنوم، 21 عامًا، سوري الجنسية، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى.

حنان طه البدري، 55 عامًا، سورية الجنسية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة.

سليمان حسن سلامة، 72 عامًا، من جنوب سيناء، مصاب باشتباه كسر في الحوض وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، اشتباه كسر في الذراع الأيمن، وسحجات وكدمات متفرقة.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى طابا المركزي، حيث حالتهم الصحية مستقرة، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم أثناء فترة الملاحظة.