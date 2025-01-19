"لحق بأشقائه الاثنين".. تفاصيل صادمة حول واقعة مقتل شاب أمام مسجد بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية ولا سيما مركز الباجور وقرية سبك الضحاك، عقب مقتل الشاب "محمد حفني أنس" 27 عامًا، على يد شاب آخر أمام مسجد حافظ بوسط المدينة في الخامسة مساء أمس السبت.

وفوجئ المارة باندلاع مشاجرة طاحنة بين شابين، وسرعان ما انضم لهم ثالث يُدعى "أحمد.ي.ف" 38 عامًا، مُستخدمًا سلاح أبيض وسدد طعنات إلى "محمد حفني" بعضها طال الرأس وأخرى سكنت موضع القلب مباشرة، ليسقط الأخير نازفًا بحر من الدماء، ورغم نقله إلى مستشفى الباجور التخصصي لكنه كان قد فارق الحياة على إثر الطعنات المُميتة.

انتقل فريق من البحث الجنائي لموقع الحادث فور وقوعه، وألقت القبض على المتهم وأودعته بقسم شرطة الباجور، فيما توجه عشرات الأهالي رفقة القتيل إلى مستشفى الباجور التخصصي في انتظار إنهاء تصاريح الدفن، غير أن النيابة العامة وجهت بعرضه على الطب الشرعي بشبين الكوم.

وعبر الأهالي عن حزنهم الشديد لما جرى للشاب، مؤكدين أن شقيقيه تعرض أحدهم للقتل وآخر قضى نحبه في حادث وكانا شابين أيضًا، واعتمدت الأسرة على "محمد" فكان العائل الوحيد لزوجتين و4 أطفال ووالدته.

ويستعد أهالي قرية سبك الضحاك لتشييع جثمان المتوفى فور انتهاء تصاريح الدفن.

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