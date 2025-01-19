هدية الأزهر.. محافظ جنوب سيناء يسلم تابلتين لطالبتين كفيفتين

جنوب سيناء - رضا السيد:

سلم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، جهازي تابلت تعليمي بأعلى المواصفات لطالبتين مكفوفتين، حنين عادل أحمد محمد بالمرحلة الإعدادية، وياسمين عادل أحمد محمد بالصف الثاني الثانوي بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكانت والدة الطالبتين توجهت باستغاثة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمنح نجلتيها الكفيفتين تابلت تعليم لمساعدتهن على استكمال دراستهما، خاصة أنهما متفوقتان.

استجاب شيخ الأزهر لاستغاثة السيدة، إضافة إلى الإعانة الشهرية التي تحصل عليها من"بيت الزكاة والصدقات"، وأكد المحافظ، على دعمه الكامل للفتاتين من خلال تلبية كافة احتياجاتهم لاستكمال تعليمهم الجامعي.

كما حرص المحافظ، على تقديم درعًا للدكتورة سحر نصر، مستشار الإمام الأكبر شيخ الازهر، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، تقديرًا لجهود البيت ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة، وذلك عن طريق تقديم الدعم المستمر للأسر الأكثر احتياجاً من خلال البرامج التنموية للبيت.

وأشار إلى أن بيت الزكاة والصدقات، قام بجهود خلال الفترة الماضية للوصول إلى المستحقين والأولى بالرعاية في الوديان والتجمعات البدوية الفقيرة بمدن المحافظة، ودعم الأمهات المعيلات بماكينات خياطة تساعدهن على تدبير شؤون حياتهن، مقدما الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر .

وأكد أنه جرى أيضا تقديم آلاف البطاطين والمواد الغذائية والملابس الشتوية على المستحقين في الوديان والتجمعات البدوية بمدن طابا، نويبع، سانت كاترين، طور سيناء، شرم الشيخ، أبو رديس، أبو زنيمة، دهب، رأس سدر" لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارص وأمطار السيول، بجانب الدعم النقدي الشهري للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك توفير الاحتياجات اللازمة من العلاج للمرضى غير القادرين.