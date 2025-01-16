إعلان

محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر -صور

04:30 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قيام لجنة من المحافظة بمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصنع تدوير مخلفات بلدية بقرية ميت حديد مركز منية النصر، وقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر، مشيرا إلى أن المواقع المقترح معاينتها هي لمشروعات استثمارية خاصة وحكومية لخدمة المواطنين .

وأكد محافظ الدقهلية، أن تلك المشروعات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية ومصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجنة برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية كل من مديريات، الزراعة والطب البيطري والري، ورئاسة مركزي منية النصر وميت غمر، ومسئولي إدارات شئون البيئة والمخلفات الصلبة والتخطيط العمراني والمراجعة الداخلية والحوكمة والإنتاج الحيواني بالمحافظة قد انتقلت للمعاينة وبدأ دراسة الأماكن لإقامة المصنعين.

ميت غمر الدقهلية طارق مرزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جثة و12 مصابا حصيلة أولية.. تصادم مروع بين 3 سيارات على زراعي المنيا- صور

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
سيناريوهات "اليوم التالي للحرب".. ما مصير حماس بعد اتفاق غزة؟