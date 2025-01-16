محافظ الدقهلية إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات البلدية فى منية النصر وميت غمر -صور

15 إسعاف و3 سيارات مهشمة.. ارتفاع ضحايا حادث المنيا إلى 5 وفيات و15 مصابًا

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قيام لجنة من المحافظة بمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصنع تدوير مخلفات بلدية بقرية ميت حديد مركز منية النصر، وقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر، مشيرا إلى أن المواقع المقترح معاينتها هي لمشروعات استثمارية خاصة وحكومية لخدمة المواطنين .

وأكد محافظ الدقهلية، أن تلك المشروعات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية ومصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجنة برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية كل من مديريات، الزراعة والطب البيطري والري، ورئاسة مركزي منية النصر وميت غمر، ومسئولي إدارات شئون البيئة والمخلفات الصلبة والتخطيط العمراني والمراجعة الداخلية والحوكمة والإنتاج الحيواني بالمحافظة قد انتقلت للمعاينة وبدأ دراسة الأماكن لإقامة المصنعين.