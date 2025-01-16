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البحيرة تزيل بؤرتين للمخلفات وتضرب بيد من حديد على النباشين -صور

02:09 م الخميس 16 يناير 2025
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    إزالة بؤرتين للنباشين بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الخميس، حملة استهدفت بؤرًا جديدة للنباشين لتجميع وفرز المخلفات.

شملت نتائج الحملة التعامل مع تجمع عشوائي لفرز وتخزين المخلفات يعمل به عدد كبير من النباشين بجوار مستشفى الحميات، وأسفرت عن إزالة ورفع 50 طن من المخلفات الصلبة، وتحرير محضر بيئي، مع تحمل المخالف كافة النفقات.

كما أزالت الحملة مقلب عشوائي آخر بمنطقة شبرا على مساحة 2000 متر مربع يستخدم في جمع وفرز المخلفات وتربية المواشي بشكل مخالف، ورفع أكثر من 50 طنًا من المخلفات وإزالة كافة الأنشطة غير القانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار تلك الحملات بمختلف المدن والمراكز، مع تطبيق القانون بحزم حيال المخالفين، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

البحيرة تزيل بؤرتين للمخلفات النباشين البحيرة
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