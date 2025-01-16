تثبيت أسعار السلع بالوادي الجديد خلال رمضان.. تفاصيل اتفاق حماية المستهلك والتجار

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



عقد فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا بالتعاون مع الغرفة التجارية، ضم كبار التجار من مركزي الخارجة والداخلة.



خلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة عدم رفع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان، مع ضمان وفرة السلع الأساسية وإعلان أسعارها بشكل واضح للمستهلكين، كما جرى الاتفاق على التنسيق بين التجار لتنفيذ عروض وتخفيضات حقيقية تخدم المستهلكين وتحقق رواجًا في الأسواق.

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن هذا التحرك في ظل جهود المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة في ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال الشهر الكريم، كما جرى التشديد على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة.



فيما أكدت الدكتورة سلوى مصطفى مدير فرع حماية المستهلك بالوادي الجديد، أن هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على سلع ذات جودة وبأسعار مناسبة، مع التصدي لأي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.



ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التوجه لمقر فرع الجهاز بحي ميتالكو بمدينة الخارجة في حال رصد أي شكاوى، أو الاتصال على الخط الساخن 19588.



وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت خلال السنوات الماضية تكثيفًا للجهود الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية كشهر رمضان.

وفي أبريل 2021، نفذ المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين حملات مرورية مكثفة للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات، وتم ضبط بعض المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين بكافة مناطق الوادي الجديد.

وفي نوفمبر 2024، شن فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد حملات رقابية مكثفة شملت جميع الأنشطة التجارية، أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخالفات، بما في ذلك عرض منتجات منتهية الصلاحية وانتهاء الشهادات الصحية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدم إعطاء فواتير للمستهلكين أو تقديم خدمات صيانة معيبة وغير جيدة.







