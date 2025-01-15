بسبب الشبورة.. تعديل مواعيد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في 3 محافطات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، عن تعديل موعد بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ليكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة، اعتبارًا من غدٍ الخميس، بسبب تأثير الشبورة المائية الكثيفة التي تسببت في إغلاق بعض الطرق.

جاءت هذه الخطوة بعد موافقة قطاع المعاهد الأزهرية على تعديل مواعيد الامتحانات، بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين، وضمان وصول الجميع إلى اللجان بأمان في ظل الظروف المناخية التي تشهدها البلاد.

شمل القرار تعديل مواعيد الامتحانات بمحافظات الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط، بما يتيح مرونة أكبر في التنقل للطلاب وأولياء الأمور، مع استمرار الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

يؤكد هذا القرار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الطقس التي قد تعيق حركة السير في الساعات المبكرة من غد الخميس.