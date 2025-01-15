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تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة بسبب الشبورة

07:23 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة بسبب الشبورة
  • عرض 4 صورة
    تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة بسبب الشبورة
  • عرض 4 صورة
    تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة بسبب الشبورة
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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، تأخير موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، وكذلك الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، ساعة واحدة، بسبب التوقعات بتكون شبورة مائية كثيفة.

وتنطلق الامتحانات وفقًا للمواعيد الجديدة، الساعة 10 صباحًا بدلاً من 9 صباحًا، في كل أيامها من السبت المقبل 18 وحتى الخميس 23 يناير الجاري، حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين، وضمان وصول اوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض بعض الطرق الزراعية والسريعة لشبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية تعديل مواعيد الامتحانات بالبحيرة بسبب الشبورة تأخير موعد بدء الامتحانات
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