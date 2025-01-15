وكيل "صحة الدقهلية" يفاجىء مستشفى شبراهور المركزي بجولة تفقدية

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الدقهلية- رامي محمود:

أجرى الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة لمستشفى شبراهور المركزي بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد عدد من أقسام المستشفى، منها الاستقبال والعناية المتوسطة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمغسلة وغرف النفايات، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية.

وتابع وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على بنك الدم التخزيني الجديد وقسم الغسيل الكلوي والمطبخ وتانك الأكسجين وغرفة الغازات وأسطوانات الأكسجين والمولدات.

كما اطلع على السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

وتفقد الحضانات حيث حرص على الاستماع لشرح مفصل حول حالات الأطفال، مشددًا على توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وسرعة الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية بهدف تحسين وتطوير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور محمد الدياسطي، مدير المستشفى، وعدد من الأطقم الطبية الإدارية بها.