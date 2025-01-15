بالصور- إجراء تحليل المخدرات للمستفيدين من مشروع "أنت تقدر" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



شهدت محافظة الأقصر إجراء تحليل المخدرات للمستفيدين من مكون المشروعات القائمة ضمن مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بالأقصر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، والمشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف دعم وتمكين المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا.

حضر الفعالية 51 مستفيدًا من إجمالي العدد المستهدف البالغ 59 مستفيدًا، وأسفرت نتائج التحاليل عن الآتي: 47 عينة جاءت بنتائج سلبية، مما يعكس التزام المستفيدين بمعايير المشروع، و4 عينات جاءت بنتائج ايجابية.

وقال بيان لمحافظة الأقصر إن مديرية التضامن الاجتماعي تؤكد من خلال هذا الإجراء على أهمية الالتزام بالشروط الصحية والسلوكية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، التي تتضمن تعزيز ثقافة العمل المنتج ودعم الفئات المستحقة.

وتثمن مديرية التضامن الاجتماعي الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تنفيذ مثل هذه المبادرات التنموية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المستفيدين وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة الأقصر.







