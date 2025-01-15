هيئة قناة السويس توقع مذكرة تعاون مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات التسويق، التدريب، وإصلاح السفن.

جاء ذلك بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، خلال حفل أقيم بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد في الإسماعيلية.

تستهدف المذكرة تعزيز الشراكة في عدة مجالات، من بينها صيانة وإصلاح السفن باستخدام خبرات ترسانات الهيئة، وتنظيم برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع أكاديمية قناة السويس.

كما تشمل الجهود المشتركة تطوير آليات التسويق لجذب الأسطول العماني لعبور القناة وإنشاء مركز استشاري لدعم الخدمات الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل لتبادل الخبرات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد لتقديم الخدمات اللوجستية عبر تقديم حزمة خدمات بحرية مبتكرة، مثل التزود بالوقود، تبديل الأطقم البحرية، والإسعاف البحري.

وأضاف أن الهيئة تضع تبادل الخبرات ونقل المعرفة في صدارة أولوياتها، مستفيدةً من كوادرها المؤهلة وأصولها البحرية المتطورة.

من جهته، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن تطلع سلطنة عمان إلى تعميق التعاون مع هيئة قناة السويس، مشيدًا بالخبرات العريقة التي تتمتع بها الهيئة ودورها المحوري في دعم استراتيجيات عمان البحرية ضمن رؤية 2040.

كما أكد الشيخ مجيد بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية، على أهمية الاتفاقية كبداية لشراكة اقتصادية وبحرية تهدف إلى تبادل الخبرات وتحقيق منافع متبادلة.

وقع المذكرة المهندس نشأت نصر الدين، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، والشيخ مجيد بن محمد الرواس.

وفي أعقاب التوقيع، انعقد فريق عمل مشترك لمناقشة التفاصيل التنفيذية وتحويل بنود الاتفاقية إلى خطوات فعلية.

هذه المذكرة تُعزز التعاون الدولي للهيئة وتدعم استراتيجيتها للتحول إلى مركز عالمي للخدمات البحرية واللوجستية، مما يعزز مكانة قناة السويس كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.