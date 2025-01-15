محافظ جنوب سيناء يستعرض المشروعات التنموية فى دهب ونويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد صالحين أستاذ التخطيط والتصميم بجامعة عين شمس واستشاري التنمية المتكاملة، اليوم الأربعاء، لاستعراض بعض المشروعات ذات الأولوية في مجال التعليم والزراعة البيئية والإدارة العمرانية، والتي تتوافق

مع البيئة ومتطلبات المجتمع المحلي والمحاور التنموية لمدينتى دهب ونويبع، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية للمحافظين بأولوية وصول كافة الخدمات للمواطن المصري بصفة عامة والسيناوى بصفة خاصة، مع التأكيد على جودة الخدمات المقدمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأماكن المقترحة لإقامة جامعة تكنولوجية ملحق بها مدرسة تكنولوجية يقومان بخدمة الاغراض التنموية والمستدامة، ويتكاملان مع الأنشطة الاقتصادية بهما مثل صيانة السفن والمراكب والزراعة البيئية المستدامة والسياحة البيئية والسياحة العلاجية والتمريض.

كما ناقش المحافظ كتيب موجهات البناء والتصميم المعماري لمدينة دهب، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، بغرض الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري المميز للمدينة، وتنسيق الفراغات العامة والمناطق المفتوحة في إطار نسق عمراني وفراغي متجانس مع الطبيعة المحيطة بالمدينة، ورفع مستوى التصنيف العالمى لمدن المحافظة مع الحفاظ على البيئة والكاربون كرديت لخفض الانبعاثات.

وتابع المحافظ تطور المشروعات الزراعية المتجددة والمستدامة للشباب بمدينة نويبع، مؤكدا أنه جاري تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة في أعماق الصحراء كنماذج متميزة للتنمية المستدامة على أرض المحافظة، وتشجيعا لجهود العاملين فى هذا المجال والتي أثبتت جودة إنتاجية الأراضي القابلة للزراعة بالمدينة، ونجاح استزراع نباتات متميزة وعالية القيمة، وخاصة تلك التي يجري استيرادها للمنشآت السياحية.