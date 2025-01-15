تداول 20 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، حققت تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، كما سجلت الموانئ تداول 1112 شاحنة و 150 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان صحفي أن حركة الواردات 4500 طن بضائع، 610 شاحنة و 134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 502 شاحنة و 16 سيارة.

وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة TRUST صباح اليوم، على متنها 5 آلاف طن مواد غذائية متنوعة متجهة إلى الصومال.

وسجل ميناء نويبع رحلات مكوكية لأربع سفن هي عمان وبريدج وآور وآيلة، حققت خلالها تداول حملت 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين امل وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس و سينا وغادرت السفينة Alcudia Express، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2090 راكبا بموانيها.