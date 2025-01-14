"شمعة منورة طفاها مجرم".. أول تعليق من والد بطلة كرة السرعة بكفر الشيخ بعد تأييد إعدام القاتل

كفر الشيخ - إسلام عمار:

علق والد بطلة كرة السرعة ولاعبة نادي دسوق الرياضي في كفر الشيخ روان الحسيني ضحية سائق تروسيكل بسبب سرقة 50 جنيه منها وقرطها الذهبي على قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات فوه بإعدام قاتلها شنقًا.

وقضت محكمة النقض أمس الإثنين، بقبول طعن سائق تروسيكل متهم بقتل بطلة كرة السرعة شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن على الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات فوه بإعدامه شنقًا عما أسند إليه، وبتأييد الحكم الصادر ضده في 21 مايو 2022.

أكد محمد الحسيني، والد بطلة كرة السرعة أن الأسرة بلا شك ترحب بذلك القرار فقد أثلج صدورهم لأنه جاء بعد فترة ترقب عامين بعدما تقدم المتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض بالقاهرة لمتابعة ما يسفر عن المحكمة في قرارها بقبول الطعن أو رفضه.

ولفت إلى أنه طوال فترة عامين كان وضع أفراد الأسرة في حالة قلق شديد بسبب حالة الترقب للرد من قبل محكمة النقض على طعنه لأن المتهم تسبب في فاجعة كبرى لجميع أفراد الأسرة، ولكل محبي ابنته بطلة كرة السرعة لكنه بعد صدور قرار محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق قاتلها يرى أن القضاء حقق القصاص للأسرة.

"شمعة منورة وطفاها مجرم"..بتلك الكلمات استكمل والد بطلة كرة السرعة قبل ختام حديثه لمصراوي تعليقًا على قرار محكمة النقض وقال في ختام تصريحاته: "الحمد لله رب العالمين ربنا كريم اسمه الحق فقد عاد الحق لأصحابه والقضاء أنصف بنتي ورجع لها حقها وليست أول مرة بل سبق ذلك عندما قالت محكمة جنايات فوه برئاسة المستشار خالد بدر الدين كلمتها بحكمها على القاتل بالإعدام".

وفي السياق أكد وليد غريب، المدعي بالحق المدني لأسرة الراحلة بطلة كرة السرعة أنه بعد موافقة المدعين بالحق أسرة الراحلة سوف يجرى تقديم دعوى مدنية على القاتل أو ورثته استكمالا لعودة الحق لأصحابه وفقًا للحكم الصادر من محكمة جنايات فوه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعدما تضمن الحكم بإعدام القاتل وأيدته محكمة النقض في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2025.

كانت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، قضت يوم السبت 21 مايو 2022، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهم سائق تروسيكل بالإعدام شنقًا عما أسند إليه باتهامه بقتل بطلة كرة السرعة روان محمد الحسيني، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، والزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح وقطعة الإيشارب المستخدمتين في الجريمة.

صدر الحكم لدائرة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" وقتذاك برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور فيلوباتير ناصر حنا، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2483 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 196 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في نيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "إبراهيم.إ.م.م.ع"، 27 عامًا، سائق تروسيكل، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمته عما أسند إليه باتهامه

بقتل بطلة كرة السرعة روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق، عمدًا من غير سبق إصرار، ولا ترصد في يوم 17 يناير 2022.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة يدها حتى اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها، وعند دخولها العقار محل ارتكاب جريمته أشهر سلاح أبيض "مطواه"، في وجهها، وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها عندما نهرته، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار أمسك بها من الخلف، وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا ما بها من الإصابات الموصوفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها.

وكشفت أوراق القضية عن ارتباط جناية قتل المتهم لبطلة كرة السرعة بجنحة سرق المتهم المنقولات الخاصة بها عبارة عن هاتف محمول، وقرط ذهبي، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها.

ووفق التحقيقات تبين أنه لحظة انفراده بالمجني عليها مستغلًا عدم تواجد أحد بسلم العقار حتي أشهر في وجهها السلاح الأبيض بحوزته "مطواه" مهددًا إياها مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية، من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات محل السرقة.

وبعد صدور حكم الإعدام تقدم المتهم بالطعن رقم 16215 لسنة 92 أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ، وبعد نظر "دائرة الإثنين ب" بمحكمة النقض أصدرت حكمها السابق.