بسبب الشبورة.. إصابة 7 أشخاص إثر تصادم على طريق "بلبيس- مسطرد" في الشرقية

كتبت- ياسمين عزت:

وقع قبل قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص بربع نقل على طريق بلبيس مسطرد بجوار كمين الصحافة، وأسفر عن سقوط مصابين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بربع نقل على طريق بلبيس مسطرد بناحية كمين الصحافة في الشرقية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم 2 مصابين من الدرجة الثانية، و5 من الدرجة الثالثة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول المركزي، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.