بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر، قبل نزلة بنها بـ10 كيلومترات.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا عن الحادث، حيث توجهت سيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى الموقع لفتح الطريق والسيطرة على الوضع.

وبالمعاينة، تبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب ميكروباص كان متجهًا إلى بنها، وأسفر عن وفاة شخص يدعى رامي سمير صبحي وإصابة 8 آخرين، جميعهم من مركزي بنها وكفر شكر.

تضمنت قائمة المصابين: أحمد طه محمد الهادي - مصطفى عبد الله محمد محمد - محمد رمضان محمد - عبد الله عبد الستار محمد - محمد إبراهيم عباس - أحمد محمد السيد رضوان - علي محمود عبد العاطي - جمال كامل الشحات، تراوحت إصاباتهم بين جروح وكدمات.

وقد طلبت الأجهزة الأمنية التحريات حول الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين، مع عرض الجثة على مفتش الصحة لمعاينتها. وتتولى الأجهزة المعنية التحقيق لكشف ملابسات الحادث وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.