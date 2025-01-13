بدء عملية التنسيق الإلكتروني للأطباء الجدد في مستشفيات جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط، عن بدء تسجيل رغبات الأطباء لشغل وظائف معيد بكلية الطب ومعهد جنوب الأورام، ووظائف طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية ومستشفى الأورام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتورة إحسان علي حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية.

وفي هذا السياق، قام الدكتور علاء عطية بجولة تفقدية لمقر شئون الأطباء لمتابعة عملية التسجيل وضمان سيرها بشكل صحيح. وأوضح أن عملية التنسيق الإلكتروني تُجرى من خلال تقسيم المتقدمين إلى ثلاث مجموعات، مما يسهل تحديد وتسجيل الرغبات ويمنع حدوث أي أخطاء.

رافق الدكتور علاء عطية في جولته الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة سحر عيسى، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، وحسام الدين أحمد خلف الله، مدير شؤون الأطباء، وشيماء سيد، ومصطفى محمد، مسئولي قسم الأطباء المقيمين بإدارة شئون الأطباء.