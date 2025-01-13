"بيعلموا ستات البيوت السباكة".. شركة مياه الشرب بالشرقية تنظم ندوات توعية للأهالي -صور

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الشرقية -ياسمين عزت:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، ندوة توعوية للعاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الجويني التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة.

وتهدف الشركة إلى تعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.



وأوضح المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملة التوعوية تضمنت تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 و01205502098 والذي يعمل مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

من جانبه شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور الهام والمتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.