4 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على أحد الطرق الفرعية في نطاق مركز اهناسيا غربي بني سويف، صباح اليوم الاثنين.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الذي يربط قريتي شاويش وباها.

على الفور تم انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: "أحمد عبد العليم أحمد"، 20 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، و"حسام سامي بكري"،21 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"مختار عويس رمضان"، 45 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و"بلال عمر عويس"، 18 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالركبة اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.