مياه المنوفية: تأجيل أعمال غسيل الشبكات حتى انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي 2025

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، عن تأجيل أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه في كافة مناطق المحافظة حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23، وذلك تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025م.

وأوضح المهندس رشدي أنه ستُستأنف أعمال الغسيل تباعًا بعد هذا التاريخ وفقًا للمواعيد التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن جدول الغسيل الدوري للشبكات في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية في نطاق كل منطقة، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الغسيل والتطهير، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.