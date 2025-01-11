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مصرع خمسيني في مشاجرة بين عائلتين بقنا

06:13 م السبت 11 يناير 2025

طلق خرطوش

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي خمسيني مصرعه بطلق ناري خرطوش، اليوم السبت، في نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية المعري، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من النجدة بالمشاجرة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص مصرع م.س، يبلغ من العمر 52 عامًا، بطلق ناري خرطوش إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية المعري مركز قوص.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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